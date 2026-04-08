Тренер «Пармы» — о матче с «Самарой»: с серьёзностью подходим к последнему домашнему матчу

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин высказался о предстоящем матче с «Самарой», который состоится сегодня, 8 апреля в 17:30 мск, и станет для пермяков последним домашним в регулярном чемпионате сезона-2025/2026.
«В предстоящем домашнем матче с «Самарой» нам важно показать лучшую игру на обеих сторонах площадки. Как всегда нужно ответственно и со всей серьёзностью подходить к каждой следующей игре, в том числе и к заключительному домашнему матчу регулярного сезона.
«Самара» — дисциплинированная команда. В этой встрече важно контролировать их быстрые переходы в атаку и подборы на нашем щите», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.