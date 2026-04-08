Редик обвинил «Даллас», что они обследовали не ту область у травмированного Ривза

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик обвинил медицинский штаб «Даллас Маверикс», что они неверно обследовали повреждение защитника «озёрников» Остина Ривза, который получил травму косой мышцы живота в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

«Лейкерс» приехали в Даллас после матче с «Оклахомой».

«Не знаю, кто в «Далласе» отвечает за визуализацию изображений после обследований, но они просканировали не тот участок. Так что ошибка была не с нашей стороны. Мы чётко обозначили, что именно нужно просканировать.

В конце концов, мы получили то изображение, которое нам было нужно. И, очевидно, очень признательны «Далласу», потому что так происходит на протяжении всего сезона, когда принимающая команда идёт навстречу, точно так же, как мы бы пошли навстречу им. И собираемся двигаться дальше», — приводит слова Редика издание ESPN.