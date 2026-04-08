Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Редик обвинил «Даллас», что они обследовали не ту область у травмированного Ривза

Комментарии

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик обвинил медицинский штаб «Даллас Маверикс», что они неверно обследовали повреждение защитника «озёрников» Остина Ривза, который получил травму косой мышцы живота в игре с «Оклахома-Сити Тандер» (96:139).

«Лейкерс» приехали в Даллас после матче с «Оклахомой».

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт

«Не знаю, кто в «Далласе» отвечает за визуализацию изображений после обследований, но они просканировали не тот участок. Так что ошибка была не с нашей стороны. Мы чётко обозначили, что именно нужно просканировать.

В конце концов, мы получили то изображение, которое нам было нужно. И, очевидно, очень признательны «Далласу», потому что так происходит на протяжении всего сезона, когда принимающая команда идёт навстречу, точно так же, как мы бы пошли навстречу им. И собираемся двигаться дальше», — приводит слова Редика издание ESPN.

