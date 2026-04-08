Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Самары» Коновалов — о матче с «Пармой»: команда проводит свой лучший сезон в ЕЛ

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов высказался о предстоящем матче с «Бетсити Пармой», который состоится сегодня, 8 апреля в 17:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бетсити Парма» проводит свой лучший сезон в Единой лиге. Команда пытается закрепиться в топ-5. У соперника ярко себя показывают игроки задней линии – агрессия, быстрые переходы, атаки с периметра. Также здесь нужно отметить игру под кольцом [Террелла] Картера. Его мощь стоит особняком в лиге. Он и его партнёры за счёт своих габаритов и широкого атакующего арсенала определяют рисунок игры пермского клуба.

У нас в матче не сможет принять участие Дмитрий Чебуркин. Он полетел в Пермь, но, к сожалению, рецидив травмы не даст ему выйти на паркет. Мы же будем играть исходя из наших возможностей. Надеюсь, что каждый из игроков в предстоящей встрече покажет свой максимум», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android