Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
«Даллас» ответил на обвинения Редика из-за неправильно обследованной травмы Ривза

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» опубликовала заявление после обвинений со стороны главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика. Тренер рассказал, что техасский клуб неверно обследовал травмированную область у атакующего защитника калифорнийцев Остина Ривза.

«Наш медицинский персонал следовал стандартным протоколам визуализации, основанным на информации, предоставленной в то время. В проведённом нами сканировании не было ошибки», — приводит заявление команды издание ESPN.

«Лейкерс» приехали в «Даллас» после разгромного поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (96:139), где и получил травму косой мышцы живота Ривз.

НБА — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
139 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Джо - 20, Дорт - 14, Уильямс - 10, Митчелл - 10, Маккейн - 8, Уоллес - 8, Уильямс - 7, Холмгрен - 7, Уиггинс - 7, Уильямс - 7, Хартенштайн - 7, Карлсон - 4, Топич - 2, Барнхайзер
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 15, Джеймс - 13, Хэйс - 12, Дончич - 12, Джеймс - 10, Вандербилт - 9, Эйтон - 8, Кеннард - 7, Ларэвиа - 6, Хатимура - 4, Клебер, Смарт
