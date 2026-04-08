«Даллас» ответил на обвинения Редика из-за неправильно обследованной травмы Ривза

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» опубликовала заявление после обвинений со стороны главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редика. Тренер рассказал, что техасский клуб неверно обследовал травмированную область у атакующего защитника калифорнийцев Остина Ривза.

«Наш медицинский персонал следовал стандартным протоколам визуализации, основанным на информации, предоставленной в то время. В проведённом нами сканировании не было ошибки», — приводит заявление команды издание ESPN.

«Лейкерс» приехали в «Даллас» после разгромного поражения от «Оклахома-Сити Тандер» (96:139), где и получил травму косой мышцы живота Ривз.