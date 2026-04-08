Тренер «Сан-Антонио» высказался о травме Виктора Вембаньямы

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон после матча с «Филадельфией Сиксерс» (115:102) высказался по поводу получившего повреждение 22-летнего центрового Виктора Вембаньямы.

«Состояние Виктора? Я не уверен. В перерыве [матче с «Филадельфией»] мне сказали, что он не вернётся, честно говоря, я больше ничего не слышал до этого момента. Думаю, тот факт, что он почувствовал, что может вернуться на паркет, сыграл последние четыре-пять минут первой половины, это позитивный момент с моей точки зрения, но больше мне нечего сказать», — приводит слова Джонсона с пресс-конференции издание ESPN.