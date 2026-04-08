Тренер МБА-МАИ Карасёв рассказал, что сыграет ключевую роль в матче с «Пари НН»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв высказался о предстоящем матче с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 8 апреля в 19:00 мск.

«С «Пари НН» мы уже сыграли в этом сезоне достаточно как официальных игр, так и на предсезонке. Последние два матча Единой лиги остались за волжанами. Да, у команды сейчас есть определённые сложности с составом, но и мы тренировались вчера вдевятером. На первый план выходит физическая подготовка – кто будет лучше готов, тот и победит. Для нас игра очень важна, мы продолжаем борьбу за шестую строчку, но и «Нижний» показывал, что может выигрывать не в оптимальном составе. Лёгкой прогулки точно не будет», — приводит слова Карасёва пресс-служба турнира.