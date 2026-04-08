Тейтум заявил, что ему тяжело вернуться в Нью-Йорк, где он порвал ахиллово сухожилие

Чемпион НБА Джейсон Тейтум, представляющий клуб «Бостон Селтикс», высказался о предстоящем матче с «Нью-Йорк Никс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», где в финале конференции в 2025 году порвал ахиллово сухожилие.

«Я имею в виду, да, думал об этом. Не в восторге от того, чтобы вернуться и играть там. В последний раз, когда играл там, очевидно, это был травмирующий опыт для меня.

Понятное дело, я знал, что в какой-то момент мне придётся преодолеть этот барьер и снова сыграть там. Так что это должно случиться в этот четверг. Но не в восторге от этого. Однако это часть игры. Я решил вернуться и играть, так что не пропускаю определённые игры. Не могу играть в матчах подряд сейчас, но решил вернуться и играть, это просто ещё одна встреча в расписании. Рано или поздно мне нужно было бы когда-то там сыграть. Так что я лучше покончу с этим сейчас», — приводит слова Тейтума ESPN.