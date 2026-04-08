Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тейтум заявил, что ему тяжело вернуться в Нью-Йорк, где он порвал ахиллово сухожилие

Комментарии

Чемпион НБА Джейсон Тейтум, представляющий клуб «Бостон Селтикс», высказался о предстоящем матче с «Нью-Йорк Никс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», где в финале конференции в 2025 году порвал ахиллово сухожилие.

НБА — регулярный чемпионат
10 апреля 2026, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я имею в виду, да, думал об этом. Не в восторге от того, чтобы вернуться и играть там. В последний раз, когда играл там, очевидно, это был травмирующий опыт для меня.

Понятное дело, я знал, что в какой-то момент мне придётся преодолеть этот барьер и снова сыграть там. Так что это должно случиться в этот четверг. Но не в восторге от этого. Однако это часть игры. Я решил вернуться и играть, так что не пропускаю определённые игры. Не могу играть в матчах подряд сейчас, но решил вернуться и играть, это просто ещё одна встреча в расписании. Рано или поздно мне нужно было бы когда-то там сыграть. Так что я лучше покончу с этим сейчас», — приводит слова Тейтума ESPN.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android