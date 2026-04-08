Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Скончался бывший главный тренер ПБК ЦСКА Душко Вуйошевич

На 68-м году жизни в Белграде скончался сербский баскетбольный тренер Душко Вуйошевич.

В середине марта Душко был госпитализирован, а причиной стала пневмония. Помимо этого, у Вуйошевича были обнаружены проблемы с сердцем и почками. В мае 2025 года тренер перенёс операцию по пересадке почки в Минске. До этого в течение 10 лет он проходил сеансы диализа.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в сезоне-2010/2011, но был уволен после пяти поражений в шести матчах Евролиги. А в сезоне-2008/2009 был признан лучшим тренером Евролиги, когда возглавлял «Партизан». Последним местом работы Душко был клуб «Студентски центар», где он выполнял роль тренера-консультанта с 2022 по 2025 год.

