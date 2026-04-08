В ЦСКА отреагировали на смерть бывшего главного тренера Душко Вуйошевича

Пресс-служба команды Единой лиги ВТБ ЦСКА опубликовала сообщение в связи со смертью бывшего главного тренера коллектива Душко Вуйошевича, который скончался в столице Сербии Белграде на 68-м году жизни.

«ПБК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста», — говорится в сообщении клуба.

Сербский специалист возглавил ЦСКА в сезоне-2010/2011, но был уволен после пяти поражений в шести матчах Евролиги. Всего за свою карьеру Душко тренировал «Партизан» (шесть приходов в команду), «Црвену Звезду», «Гранаду», «Брешию», «Олимпию Пистойя», «Скволини», «Раднички», У-БТ, «Лимож», сборную Сербии и Черногории, сборную Сербии и национальную команду Боснии и Герцеговины. Последним местом работы Вуйошевича был клуб «Студентски центар», где он выполнял роль тренера-консультанта с 2022 по 2025 год.

С «Партизаном» он выиграл Кубок Корача, чемпионат и Кубок Югославии, пять титулов чемпионата Сербии и Черногории, шесть — Сербии, пять — Адриатической лиги и три Кубка Сербии. В 2009 году он вывел чёрно-белых в «Финал четырёх» Евролиги и был признан лучшим тренером сезона.