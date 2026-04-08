«Борьба, чёрт возьми!» «Партизан» выразил соболезнования в связи с кончиной Вуйошевича

Команда Евролиги «Партизан» отреагировала на смерть своего бывшего тренера Душко Вуйошевича.

«Прощай, Душко! Семья Вуйошевичей и баскетбольный клуб «Партизан» получили известие, что сегодня, 8 апреля, скончался легендарный Душко Вуйошевич! Жена Анна и сын Лука подтвердили информацию, что все опасались после того, как состояние здоровья неподражаемого чёрно-белого генерала ухудшилось несколько недель назад.

Баскетбольный мир и чёрно-белая семья сегодня со скорбью прощаются с человеком, который навсегда останется символом «Партизана» и того, что сам Душко когда-то почти непреднамеренно установил в качестве девиза, которому клуб всегда должен следовать: «БОРЬБА, ЧЁРТ ВОЗЬМИ».

БК «Партизан» выражает соболезнования семье. О времени и месте церемония прощания общественность будет проинформирована позднее», — говорится в сообщении команды.