Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
«Борьба, чёрт возьми!» «Партизан» выразил соболезнования в связи с кончиной Вуйошевича

«Борьба, чёрт возьми!» «Партизан» выразил соболезнования в связи с кончиной Вуйошевича
Команда Евролиги «Партизан» отреагировала на смерть своего бывшего тренера Душко Вуйошевича.

«Прощай, Душко! Семья Вуйошевичей и баскетбольный клуб «Партизан» получили известие, что сегодня, 8 апреля, скончался легендарный Душко Вуйошевич! Жена Анна и сын Лука подтвердили информацию, что все опасались после того, как состояние здоровья неподражаемого чёрно-белого генерала ухудшилось несколько недель назад.

Баскетбольный мир и чёрно-белая семья сегодня со скорбью прощаются с человеком, который навсегда останется символом «Партизана» и того, что сам Душко когда-то почти непреднамеренно установил в качестве девиза, которому клуб всегда должен следовать: «БОРЬБА, ЧЁРТ ВОЗЬМИ».

БК «Партизан» выражает соболезнования семье. О времени и месте церемония прощания общественность будет проинформирована позднее», — говорится в сообщении команды.

Материалы по теме
В ЦСКА отреагировали на смерть бывшего главного тренера Душко Вуйошевича
Комментарии
