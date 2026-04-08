«Главное, чтобы было солнце». Тренер «Енисея» Арсич рассказал, как ему живётся в России

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич рассказал о жизни в Красноярске, в который переехал в 2023 году.

– Вы тренируете «Енисей» уже не первый год. Первый вопрос будет немного лирическим. Как вам в целом живется и работается в России последние несколько лет?

– Холоднее, чем в предыдущих моих местах работы. Но я уже привык. Климат Красноярского края переношу нормально. У нас бывает даже больше солнечных дней в году, чем в Москве. А чтобы я нормально функционировал как тренер, для меня очень важное значение имеет солнце. Так что холод мне не мешает. Главное, чтобы было солнце. Плюс очень быстро привык тепло одеваться. И не так долго гуляю, как обычно. У меня есть привычка, после ужина я обычно час-полтора гуляю на улице. Зимой в Красноярске это, конечно, делать сложно. Но прогулки на 10-15 минут на короткие дистанции до тренировочного зала или торгового центра я совершаю без проблем, — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.