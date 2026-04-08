Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тейтум объяснил, что замотивировало его прийти в оптимальную форму после разрыва ахилла

28-летний форвард и чемпион НБА Джейсон Тейтум, представляющий клуб «Бостон Селтикс», объяснил, что замотивировало его прийти в оптимальную форму после разрыва ахиллова сухожилия.

«Просто набираю обороты в нужное время. Зная, что период после Матча всех звёзд является решающим для команд, которые действительно пытаются бороться за чемпионство. Поэтому вы хотите быть в наилучшей физической форме, выступать как единое целое, хорошо играть вместе, работать на всех уровнях. И этот год не исключение. Мы играли очень хорошо, выходя в плей-офф ранее, и знаем, что у нас осталось несколько игр, чтобы чувствовать себя действительно хорошо, а затем узнать, с кем мы будем играть в первом раунде», — приводит слова Тейтума ESPN.

