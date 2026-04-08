Форвард «Дубая» прокомментировал скандальный баннер фанатов «Жальгириса»

Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса прокомментировал скандальный баннер болельщиков «Жальгириса» во время очного матча клубов, который завершился победой клуба Мусы со счётом 77:65.

На баннере литовских болельщиков была надпись: «Дубай», ты потерялся? Это Евролига».

«Мы не хотим забивать себе голову этим, я бы сказал, примитивными вещами. Мы просто спортсмены, которые выходят и соревнуются. Мы не имеем никакого отношения к этой политике и географии. Я думаю, мы просто группа парней, которые играют, и Дубай заслуживает быть в Евролиге, и мы показываем это прямо сейчас, потому что мы боремся.

Мы оставили позади много команд, так что, думаю, в конце концов, результат, который мы показываем, говорит сам за себя», — приводит слова Мусы издание Basket News.