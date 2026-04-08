Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Дубая» прокомментировал скандальный баннер фанатов «Жальгириса»

Форвард «Дубая» прокомментировал скандальный баннер фанатов «Жальгириса»
Комментарии

Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса прокомментировал скандальный баннер болельщиков «Жальгириса» во время очного матча клубов, который завершился победой клуба Мусы со счётом 77:65.

На баннере литовских болельщиков была надпись: «Дубай», ты потерялся? Это Евролига».

Евролига . Регулярный чемпионат. 36-й тур
07 апреля 2026, вторник. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
65 : 77
Дубай
Дубай, ОАЭ
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Дубай: Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш, Кабокло

«Мы не хотим забивать себе голову этим, я бы сказал, примитивными вещами. Мы просто спортсмены, которые выходят и соревнуются. Мы не имеем никакого отношения к этой политике и географии. Я думаю, мы просто группа парней, которые играют, и Дубай заслуживает быть в Евролиге, и мы показываем это прямо сейчас, потому что мы боремся.

Мы оставили позади много команд, так что, думаю, в конце концов, результат, который мы показываем, говорит сам за себя», — приводит слова Мусы издание Basket News.

Комментарии
