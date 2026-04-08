Евролига отреагировала на смерть Вуйошевича, объявив, что матчи начнутся с минуты молчания

Руководство Евролиги в лице президента Деяна Бодироги отреагировало на уход из жизни в возрасте 67 лет легендарного сербского тренера Душко Вуйошевича, известного по работе в ЦСКА и «Партизане».

«Европейский и сербский баскетбол потерял одного из своих самых страстных умов и преданных учителей. Душко Вуйошевич был человеком баскетбола, наставником и символом честности и преданности игре. Его влияние сформировало поколения игроков и тренеров, оставив неизгладимый след в нашем виде спорта. От имени Евролиги я выражаю глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кто имел честь учиться у него. Его наследие будет жить на каждой площадке, в каждой команде и каждом юном игроке, который пронесёт его любовь к баскетболу», — приводит слова Бодироги пресс-служба турнира.

Последние два матча 36-го тура, который состоится сегодня, и все игры 37-го начнутся с минуты молчания.