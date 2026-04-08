Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Дуэйн Уэйд признался, что даже в видеоигре не смог набрать 83 очка, как Адебайо в НБА

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд признался, что не смог повторить результативность 28-летнего форварда «Майами Хит» соотечественника Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

«Я вот тут недавно пытался такое сделать в видеоигре — не получилось, не дотянул, набрал только 79 очков. Если уж я не могу это провернуть даже на приставке, то уж тем более сейчас бы не смог сделать такое в зале. Это что-то невероятное. Сколько нужно сил, какая нужна физическая подготовка, чтобы набрать 83 очка — это просто уму непостижимо», — приводит слова Уэйда аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.

Чьё достижение круче — 83 очка Бэма Адебайо или 81 очко Коби Брайанта?
