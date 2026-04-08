Дуэйн Уэйд признался, что даже в видеоигре не смог набрать 83 очка, как Адебайо в НБА

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд признался, что не смог повторить результативность 28-летнего форварда «Майами Хит» соотечественника Бэма Адебайо, который набрал 83 очка в матче с «Вашингтон Уизардс» (150:129).

«Я вот тут недавно пытался такое сделать в видеоигре — не получилось, не дотянул, набрал только 79 очков. Если уж я не могу это провернуть даже на приставке, то уж тем более сейчас бы не смог сделать такое в зале. Это что-то невероятное. Сколько нужно сил, какая нужна физическая подготовка, чтобы набрать 83 очка — это просто уму непостижимо», — приводит слова Уэйда аккаунт Oh No He Didn't в социальной сети Х.