Баскетбол Новости

Кон Книппел сохранил лидерство в финальной версии рейтинга лучших новичков НБА

Кон Книппел сохранил лидерство в финальной версии рейтинга лучших новичков НБА
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила финальный рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Лидером остался Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»).

Рейтинг лучших новичков по версии НБА на 8 апреля:

1. Кон Книппел («Шарлотт Хорнетс»).
2. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
7. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

