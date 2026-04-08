Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Бетсити Парма — Самара, результат матча 8 апреля 2025, счет 76:65, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Парма» вырвала победу в домашнем матче с «Самарой» в Единой лиге
В среду, 8 апреля, в Перми на площадке «Молот имени Виктора Лебедева» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Самару». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 76:65 (11:20, 17:19, 25:8, 23:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
76 : 65
Самара
Самарская область
Бетсити Парма: Картер - 19, Сандерс - 15, Егоров - 12, Ильницкий - 10, Захаров - 7, Фирсов - 6, Адамс - 5, Минченко - 2, Свинин, Головченко, Стафеев, Миронов
Самара: Халдеев - 16, Шейко - 14, М. Кулагин - 14, Походяев - 13, Чеваренков - 3, Кузнецов - 2, Пивцайкин - 2, Косяков - 1, Чикарев, Чебуркин

Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. На его счету 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват при четырёх потерях с коэффициентом полезности «+27».

У гостей чаще всего кольцо соперников поражал центровой Дмитрий Халдеев. В его активе 16 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата при трёх потерях. Его коэффициент полезности составил «+18».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
