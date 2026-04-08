«Парма» вырвала победу в домашнем матче с «Самарой» в Единой лиге

В среду, 8 апреля, в Перми на площадке «Молот имени Виктора Лебедева» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого «Бетсити Парма» принимала «Самару». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 76:65 (11:20, 17:19, 25:8, 23:18).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Террелл Картер. На его счету 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват при четырёх потерях с коэффициентом полезности «+27».

У гостей чаще всего кольцо соперников поражал центровой Дмитрий Халдеев. В его активе 16 очков, четыре подбора, одна передача и два перехвата при трёх потерях. Его коэффициент полезности составил «+18».