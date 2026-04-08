«Это была катастрофа, один из худших матчей». Паскуаль — о поражении от «Панатинаикоса»

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль жёстко раскритиковал игру своей команды после поражения от «Панатинаикоса», назвав матч одним из худших за время своей работы в клубе.

«До финальной сирены это была катастрофа. Это один из трёх худших матчей с тех пор, как я здесь – вместе с играми с «Монако» и «Реалом». Как только начинаем проигрывать, мы просто сдаёмся. Во втором тайме мы попытались отреагировать, но это повторяется снова и снова, мы ломаемся и зажимаемся. Это очень болезненное поражение.

Я не хочу сейчас это обсуждать, особенно после такого матча, где я полностью отвечаю за тот позор, который мы показали. Я здесь стою и несу полную ответственность. Когда сезон закончится, будет время обсудить многое и всё объяснить. А пока, до самого конца, постараюсь сохранять спокойствие и сделать так, чтобы все были на одной волне: игроки, руководство, пресса и болельщики. Когда сезон закончится, тогда и разберёмся, где мы находимся, куда идём и что вообще будет дальше с командой.

Я прекрасно понимаю болельщиков – мы чувствуем то же самое. Нам очень жаль. Я с самого начала говорил, что будет тяжело. Прошу только одного, чтобы мы держались вместе», – приводит слова Паскуаля портал Eurohoops.