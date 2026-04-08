Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
«Пари НН» — МБА-МАИ, результат матча 8 апреля 2026, счет, Единая лига ВТБ — 2025/2026

30 очков Зубкова помогли МБА-МАИ победить «Пари НН» в матче Единой лиги
В среду, 8 апреля, на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Пари Нижний Новгород». Московские баскетболисты со счётом 92:85 (23:19, 29:20, 22:23, 18:23) взяли верх над гостями из Нижнего Новгорода.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
92 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 30, Певнев - 21, Барашков - 14, Балашов - 10, Савков - 5, Личутин - 5, Зайцев - 4, Воронов - 3, Комолов, Платунов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 30, Хоменко - 20, Лукач - 10, Хвостов - 8, Якушин - 6, Ключенков - 4, Шендеров - 3, Лавренов - 2, Зоткин - 2, Буринский, Платонов

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 30 очков, сделать девять подборов, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал 29-летний российский центровой Илья Карпенков. Он набрал 30 очков, а также сделал четыре подбора и отдал две передачи.

