30 очков Зубкова помогли МБА-МАИ победить «Пари НН» в матче Единой лиги

В среду, 8 апреля, на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого МБА-МАИ принимала «Пари Нижний Новгород». Московские баскетболисты со счётом 92:85 (23:19, 29:20, 22:23, 18:23) взяли верх над гостями из Нижнего Новгорода.

Наиболее результативным игроком в составе МБА-МАИ стал 34-летний российский форвард Андрей Зубков. Ему удалось набрать 30 очков, сделать девять подборов, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал 29-летний российский центровой Илья Карпенков. Он набрал 30 очков, а также сделал четыре подбора и отдал две передачи.