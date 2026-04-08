Стивен Эй Смит ответил тем, кто хочет убрать его с эфира

Американский телеведущий и аналитик Стивен Эй Смит прокомментировал критику в свой адрес и призывы убрать его с эфира.

«Много людей хотят, чтобы со мной было покончено. Хотят, чтобы меня уволили. Хотят убрать меня с эфира SiriusXM. Хотят убрать меня с ESPN. Ну удачи вам с этим. Неважно, будет это ESPN или SiriusXM – знаете, почему я не переживаю? Потому что они ничего мне не сделают.

Есть люди, которые хотят меня «отменить». Представьте на секунду, что я больше не работаю на Disney – никакого ESPN, никакого Disney. Остаётся только SiriusXM и всё, что я сам захочу делать, хоть на YouTube. Вы понимаете, что тогда будет? Никаких ограничений. Никаких рамок. Это только ещё сильнее меня раскроет. Так что аккуратнее с тем, чего вы желаете», – приводит слова Смита аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.