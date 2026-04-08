Единая лига: результаты матчей 8 апреля

В среду, 8 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

«Бетсити Парма» — «Самара» — 76:65;

МБА-МАИ — «Пари Нижний Новгород» — 92:85.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 34 победы при трёх поражениях в 37 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 31 победа и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 27 побед при 11 поражениях в 38 играх.