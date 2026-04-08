«В конце доиграли на зубах». Карасёв — о победе МБА-МАИ в матче с «Пари НН»

Главный тренер московского клуба МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями о победе своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» (92:85).

«Сегодня игра была на морально-волевых. Как это ни странно, наша ротация оказалась даже меньше, чем у «Пари НН». В конце нужно было просто дотерпеть, доиграть на зубах. Многие даже сегодня играли на уколах. Думаю, все дальнейшие матчи будут такими же. Певнев сегодня провёл очень хороший матч, и от него, и от других парней мы ждём в первую очередь зрелости. В принятии решений, в защите. Сегодня у него в этих аспектах были очень хорошие действия – в том числе перехват в концовке. А то, что он может забить, мы не сомневаемся. Впереди, по сути, три финала, всё решится в этих матчах, мы нацелены отстоять шестую строчку. Мы должны рассчитывать только на себя и выигрывать», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.