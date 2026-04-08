Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В конце доиграли на зубах». Карасёв — о победе МБА-МАИ в матче с «Пари НН»

Комментарии

Главный тренер московского клуба МБА-МАИ Василий Карасёв поделился мыслями о победе своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород» (92:85).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
92 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 30, Певнев - 21, Барашков - 14, Балашов - 10, Савков - 5, Личутин - 5, Зайцев - 4, Воронов - 3, Комолов, Платунов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 30, Хоменко - 20, Лукач - 10, Хвостов - 8, Якушин - 6, Ключенков - 4, Шендеров - 3, Лавренов - 2, Зоткин - 2, Буринский, Платонов

«Сегодня игра была на морально-волевых. Как это ни странно, наша ротация оказалась даже меньше, чем у «Пари НН». В конце нужно было просто дотерпеть, доиграть на зубах. Многие даже сегодня играли на уколах. Думаю, все дальнейшие матчи будут такими же. Певнев сегодня провёл очень хороший матч, и от него, и от других парней мы ждём в первую очередь зрелости. В принятии решений, в защите. Сегодня у него в этих аспектах были очень хорошие действия – в том числе перехват в концовке. А то, что он может забить, мы не сомневаемся. Впереди, по сути, три финала, всё решится в этих матчах, мы нацелены отстоять шестую строчку. Мы должны рассчитывать только на себя и выигрывать», — приводит слова Карасёва пресс-служба МБА-МАИ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android