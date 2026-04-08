21 очко Гача помогло «Бурку» победить «Тюрк Телеком» в 1/2 финала Еврокубка

Сегодня, 8 апреля, в городе Бурк-ан-Брес (Франция) прошёл матч полуфинала Еврокубка между французским «Бурком» и турецким «Тюрк Телеком». Встреча завершилась со счётом 94:78 (26:16, 17:23, 25:20, 26:19) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе французского клуба стал 27-летний защитник из Южного Судана Бот Гач. Ему удалось набрать 21 очко, сделать шесть подборов, а также отдать три передачи при одной потери.

Наиболее результативным игроком в составе турецкой команды стал 31-летний хорватский защитник Джалин Смит. Он набрал 18 очков, сделал один подбор, отдал две передачи при двух потерях.