Евролига: результаты матчей 8 апреля

В среду, 8 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 8 апреля:

«Анадолу Эфес» — «Партизан» —79:72 (ОТ);

«Монако» — АСВЕЛ — 81:76.

После 36 матчей регулярного чемпионата возглавляет турнирную таблицу «Олимпиакос» с балансом 24 победы и 12 поражений. Следом расположились «Фенербахче» и «Валенсия», которые также провели по 36 встреч и имеют одинаковый результат — 23 победы при 13 поражениях. Ниже идёт «Хапоэль»: команда сыграла 35 матчей и также имеет баланс 23-13.