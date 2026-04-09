Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение подопечных в матче с МБА-МАИ (85:92).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
92 : 85
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МБА-МАИ: Зубков - 30, Певнев - 21, Барашков - 14, Балашов - 10, Савков - 5, Личутин - 5, Зайцев - 4, Воронов - 3, Комолов, Платунов
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 30, Хоменко - 20, Лукач - 10, Хвостов - 8, Якушин - 6, Ключенков - 4, Шендеров - 3, Лавренов - 2, Зоткин - 2, Буринский, Платонов

«Сегодня МБА-МАИ была лучше нас, поздравляю соперника с победой. За первую половину пропустили слишком много очков, сделали 12 потерь. Сказал ребятам в раздевалке, что это слишком много даже за весь матч. После большого перерыва были в игре, догоняли, подобрались на расстояние в шесть очков, но тут же пропустили рывок 8-0. Догонять всегда сложнее, потратили на это много сил. В любом случае нужно отдать должное парням – играли до конца, но догнать так и не смогли. С МБА-МАИ провели уже семь матчей, никаких сюрпризов не было, каждый раз была напряжённая борьба, разве что только в первой игре регулярки москвичи были гораздо сильнее. Ещё раз поздравляю соперника», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

