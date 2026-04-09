Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение подопечных в матче с МБА-МАИ (85:92).

«Сегодня МБА-МАИ была лучше нас, поздравляю соперника с победой. За первую половину пропустили слишком много очков, сделали 12 потерь. Сказал ребятам в раздевалке, что это слишком много даже за весь матч. После большого перерыва были в игре, догоняли, подобрались на расстояние в шесть очков, но тут же пропустили рывок 8-0. Догонять всегда сложнее, потратили на это много сил. В любом случае нужно отдать должное парням – играли до конца, но догнать так и не смогли. С МБА-МАИ провели уже семь матчей, никаких сюрпризов не было, каждый раз была напряжённая борьба, разве что только в первой игре регулярки москвичи были гораздо сильнее. Ещё раз поздравляю соперника», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.