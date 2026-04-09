Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ватутин: возвращение российских клубов в Евролигу мне не представляется возможным

Комментарии

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил перспективы возвращения российских клубов в Евролигу, отметив, что в текущих условиях это невозможно.

«Уверяю вас, Евролига куда больше озабочена собственными задачами, потенциальным сотрудничеством или соперничеством с европейским проектом НБА, повышением собственной капитализации, а многолетнее и успешное участие российских клубов плавно переходит в разряд воспоминаний. Без полноценного политического урегулирования конфликта возвращение мне не представляется возможным.

В Китае занимающихся баскетболом более 300 миллионов человек, это в два раза больше населения России. Уверен, о сотрудничестве с таким гигантом стоило и стоит подумать очень внимательно. В том числе и нашим клубам. Надо придумывать какие‑то истории, пробовать варианты», — сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android