Ватутин: возвращение российских клубов в Евролигу мне не представляется возможным

Президент ЦСКА Андрей Ватутин оценил перспективы возвращения российских клубов в Евролигу, отметив, что в текущих условиях это невозможно.

«Уверяю вас, Евролига куда больше озабочена собственными задачами, потенциальным сотрудничеством или соперничеством с европейским проектом НБА, повышением собственной капитализации, а многолетнее и успешное участие российских клубов плавно переходит в разряд воспоминаний. Без полноценного политического урегулирования конфликта возвращение мне не представляется возможным.

В Китае занимающихся баскетболом более 300 миллионов человек, это в два раза больше населения России. Уверен, о сотрудничестве с таким гигантом стоило и стоит подумать очень внимательно. В том числе и нашим клубам. Надо придумывать какие‑то истории, пробовать варианты», — сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».