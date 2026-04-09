«Миннесота» без Эдвардса проиграла «Орландо». Грузин Гога Битадзе оформил дабл-дабл

В ночь с 8 на 9 апреля на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:120.

В составе победителей самым результативным стал американско-итальянский тяжёлый форвард Паоло Банкеро, набравший 20 очков и сделавший восемь подборов и шесть передач. Один участник данной встречи грузинский центровой хозяев Гога Битадзе отметился дабл-даблом. В его активе 14 очков и 15 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Терренс Шеннон, на счету которого 33 очка, два подбора и пять передач.

Отметим, лидер «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс участия в матче не принимал из-за травмы.