Орландо Мэджик — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 9 апреля 2026, счет 132:120, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Миннесота» без Эдвардса проиграла «Орландо». Грузин Гога Битадзе оформил дабл-дабл
В ночь с 8 на 9 апреля на арене «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Орландо Мэджик» и «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 132:120.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
132 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Орландо Мэджик: Блэк, Картер, Бейн, Саггс, Банкеро, Кэйн, Ричардсон, Каслтон, Вагнер, Вагнер, Да Силва, Моралес, Картер, Битадзе, Пенда
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Шеннон, Макдэниелс, Филлипс, Инглс, Хиланд, Рид, Андерсон, Пуллин, Беранже, Кларк, Фриман, Зикарски

В составе победителей самым результативным стал американско-итальянский тяжёлый форвард Паоло Банкеро, набравший 20 очков и сделавший восемь подборов и шесть передач. Один участник данной встречи грузинский центровой хозяев Гога Битадзе отметился дабл-даблом. В его активе 14 очков и 15 подборов.

В составе гостей самым результативным игроком стал американский лёгкий форвард Терренс Шеннон, на счету которого 33 очка, два подбора и пять передач.

Отметим, лидер «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс участия в матче не принимал из-за травмы.

Сейчас читают:
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
96 очков за два матча! Купер Флэгг затмил Леброна и стал частью истории НБА
