«Детройт» разгромил «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 137:111.

В составе «Детройта» самым результативным стал Джейлен Дюрен, набрав 21 очко.

Лучшую результативность в «Милуоки» показал Райан Роллинз, записав в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Детройт» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Милуоки», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Детройт» встретится с «Шарлотт Хонетс», а «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс». Оба матча пройдут 11 апреля.