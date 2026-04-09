«Детройт» разгромил «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА

«Детройт» разгромил «Милуоки» в регулярном чемпионате НБА
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 137:111.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
137 : 111
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Холланд, Рид, Леверт, Томпсон, Харрис, Мур, Ланир, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Грин, Смит, Робинсон
Милуоки Бакс: Симс, Трент-мл., Харрис, Принс, Роллинз, Грин, Дженг, Адетокунбо, Райан, Нэнс, Адетокунбо, Джексон

В составе «Детройта» самым результативным стал Джейлен Дюрен, набрав 21 очко.

Лучшую результативность в «Милуоки» показал Райан Роллинз, записав в свой актив 23 очка.

Таким образом, «Детройт» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Милуоки», в свою очередь, потерпели четвёртое поражение за последние пять игр.

В следующем матче регулярного чемпионата «Детройт» встретится с «Шарлотт Хонетс», а «Милуоки» сыграет с «Бруклин Нетс». Оба матча пройдут 11 апреля.

Календарь матчей НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Решка — Майкл Джордан, орёл — Мэджик Джонсон. Как бросок монеты решил судьбу НБА
Решка — Майкл Джордан, орёл — Мэджик Джонсон. Как бросок монеты решил судьбу НБА
