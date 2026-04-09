Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»

В ночь с 6 на 7 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 136:119.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамал Мюррэй, у которого 26 очков, семь подборов и пять передач. Сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 14 очков, 15 подборов и 10 передач.

В составе гостей лучше всего себя проявил защитник Седрик Кауард, на счету которого 27 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Оклахому», а «Мемфис» сыграет в гостях — с «Ютой».