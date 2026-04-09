Денвер Наггетс — Мемфис Гриззлиз результат матча 9 апреля 2026, счет 136:119, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Мемфис»
В ночь с 6 на 7 апреля мск завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 136:119.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
136 : 119
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Денвер Наггетс: Браун, Джонс, Строутер, Джонс, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Симпсон, Мюррэй, Гордон
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 27, Хендрикс - 16, Клейтон-мл - 15, Окани - 15, Баль - 12, Джамай - 9, Миллер-Уайтхэд - 7, Уильямсон, Гибсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джамал Мюррэй, у которого 26 очков, семь подборов и пять передач. Сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 14 очков, 15 подборов и 10 передач.

В составе гостей лучше всего себя проявил защитник Седрик Кауард, на счету которого 27 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Оклахому», а «Мемфис» сыграет в гостях — с «Ютой».

