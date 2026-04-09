Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 9 апреля 2026, счет 110:128, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» гарантировала себе первое место в таблице после победы над «Клипперс»
В ночь с 8 на 9 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 110:128.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Педулла, Леонард, Сандерс, Джонс, Богданович, Данн, Матурин, Лопес, Кристи, Вашингтон Мл., Коллинз, Миллер, Батюм, Омир
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Маккейн, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Топич, Хартенштайн

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард стал Кавай Леонард, в активе которого 20 очков, восемь подборов и три ассиста.

У гостей лучшей результативностью отметился центровой Чет Холмгрен, оформивший дабл-дабл — 30 очков, 14 подборов и пять результативных передач. Также дабл-дабл оформил защитник Шей Гилджес-Александер, на его счету 20 очков, один подбор и 11 результативных передач.

Для «Оклахомы» эта победа стала седьмой подряд.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android