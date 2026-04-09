«Оклахома» гарантировала себе первое место в таблице после победы над «Клипперс»

В ночь с 8 на 9 апреля мск на паркете арены «Интьют Доум» в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между местным клубом «Лос-Анджелес Клипперс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 110:128.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард стал Кавай Леонард, в активе которого 20 очков, восемь подборов и три ассиста.

У гостей лучшей результативностью отметился центровой Чет Холмгрен, оформивший дабл-дабл — 30 очков, 14 подборов и пять результативных передач. Также дабл-дабл оформил защитник Шей Гилджес-Александер, на его счету 20 очков, один подбор и 11 результативных передач.

Для «Оклахомы» эта победа стала седьмой подряд.