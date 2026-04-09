Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Портленд Трэйл Блэйзерс, результат матча 9 апреля 2026, счет 112:101, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» без травмированного Вембаньямы обыграл «Портленд» в матче НБА
Комментарии

Утром, 9 апреля, завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 110:102.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Маклафлин, Харпер, Джонсон, Фокс, Корнет, Олиник, Брайант, Бийомбо, Пламли, Васселл, Шампани, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Уэсли, Лав, Тибулл, Холидэй, Авдия, Янгблад, Ян, Клингэн, Мюррэй, Камара, Уильямс, Сиссоко

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, в его активе 25 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Виктор Вембаньяма не принимал участие в матче из-за травмы.

Самым результативным в составе «Трэйл Блэйзерс» стал израильский лёгкий форвард Дени Авдия, на его счету 29 очков, шесть подборов и шесть передач.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся дома с «Даллас Маверикс» 11 апреля, а «Портленд» в этот же день сыграет на своём паркете с «Лос-Анджелес Клипперс».

Календарь регулярного чемпионата НБА
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
