«Сан-Антонио» без травмированного Вембаньямы обыграл «Портленд» в матче НБА

Утром, 9 апреля, завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев площадки со счётом 110:102.

В составе хозяев лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий защитник ДеАарон Фокс, в его активе 25 очков, пять подборов и семь передач. Центровой Виктор Вембаньяма не принимал участие в матче из-за травмы.

Самым результативным в составе «Трэйл Блэйзерс» стал израильский лёгкий форвард Дени Авдия, на его счету 29 очков, шесть подборов и шесть передач.

В следующей игре регулярного чемпионата «Спёрс» встретятся дома с «Даллас Маверикс» 11 апреля, а «Портленд» в этот же день сыграет на своём паркете с «Лос-Анджелес Клипперс».