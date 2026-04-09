Регулярный чемпионат НБА: результаты игр в ночь с 8 на 9 апреля

Хапоэль Тель-Авив — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Баскетбол Новости

НБА: результаты игр в ночь с 8 на 9 апреля, как сыграли Никола Йокич, Девин Букер, кто гарантиировал себе плей-офф

В ночь с 8 на 9 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 9 апреля:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:128;
«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 112:107;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 112:101;
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 136:119;
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 137:111;
«Кливленд Кавальерс» — «Атланта Хоукс» — 122:116;
«Орландо Мэджик» — «Миннесота Тимбервулвз» — 132:120.

Самым результативным игроком игрового дня стал лёгкий форвард «Финикса» Девин Букер. В его активе 37 очков, пять подборов и девять передач. Звёздный сербский центровой «Денвера» Никола Йокич завершил встречу с трипл-даблом из 14 очков, 15 подборов и 10 передач. По итогам игрового дня «Оклахома-Сити Тандер» гарантировала себе место в плей-офф НБА и закрепила за собой первое место в Восточной конференции.

В ночь с 9 на 10 апреля состоится очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого будет сыграно шесть матчей.

