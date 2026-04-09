Валенсия Баскет — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич выдал лучшую статистику в 10-матчевых сериях за историю НБА — OptaStats

31-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, представляющий клуб «Денвер Наггетс», установил уникальное достижение в истории лиги после победы над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 136:119.

Денвер Наггетс: Мюррэй - 26, Джонсон - 18, Браун - 14, Йокич - 14, Валанчюнас - 14, Хардуэй-младший - 13, Браун - 13, Строутер - 10, Гордон - 6, Пикетт - 5, Холмс - 3, Джонс, Джонс, Ннаджи, Симпсон
Мемфис Гриззлиз: Кауард - 27, Хендрикс - 16, Уильямсон - 16, Клейтон-мл - 15, Окани - 15, Баль - 12, Джамай - 9, Миллер-Уайтхэд - 7, Гибсон - 2, Проспер, Спенсер, Джексон

По данным сервиса OptaSTATS, в истории североамериканской лиги, включая плей-офф, игроки провели в общей сложности более 1,4 млн матчей из 10 игр подряд. Ни в одной из таких серий баскетболист не набирал столько очков, не делал такого количества подборов и результативных передач, как Никола Йокич во время текущей победной серии «Наггетс» из 10 встреч (252 очка, 145 подборов, 127 результативных передач).

Неужели «Денвер» даже с Йокичем уже не ровня «Оклахоме» и «Сан-Антонио»?
