Никола Йокич выдал лучшую статистику в 10-матчевых сериях за историю НБА — OptaStats

31-летний сербский центровой и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола Йокич, представляющий клуб «Денвер Наггетс», установил уникальное достижение в истории лиги после победы над «Мемфис Гриззлиз» со счётом 136:119.

По данным сервиса OptaSTATS, в истории североамериканской лиги, включая плей-офф, игроки провели в общей сложности более 1,4 млн матчей из 10 игр подряд. Ни в одной из таких серий баскетболист не набирал столько очков, не делал такого количества подборов и результативных передач, как Никола Йокич во время текущей победной серии «Наггетс» из 10 встреч (252 очка, 145 подборов, 127 результативных передач).