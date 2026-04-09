Тренер «Пармы» Пашутин объяснил проблемы, которые возникли в победном матче с «Самарой»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Самарой» (76:65).

«Поздравляю всех с победой! Мы закрепились на пятом месте в турнирной таблице. Хотелось победить при своих болельщиках и своей игрой закрепить за собой пятую строчку, а не ждать результатов других матчей. Я рад за ребят, пятое место – достойный результат, который ждало от нас руководство. Да, мы закрепились в топ-5 регулярного сезона и прошли в «Финал четырёх» Кубка [Winline Basket Cup], но мы на этом не останавливаемся. Сейчас самые важные игры впереди, болельщики ждут большего.

Что касается матча с «Самарой», команда не полностью настроилась на этот матч, несмотря на то что мы с ними говорили, важно начать игру агрессивно в защите с первых минут. Этого мы не сделали, в результате пропустили 20 в первой четверти, забили 11, играли недисциплинированно. Во второй четверти сыграли чуть лучше, конечно, в большом перерыве внесли корректировки и поговорили с командой. После паузы стали действовать ближе со снайперами соперника, результат – выигранная четверть 25:8. Также стоит отметить, что сегодня мы доминировали на подборе (41:34) и достойно довели игру в заключительной четверти до победы», — приводит слова Пашутина пресс-служба турнира.