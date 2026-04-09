В четверг, 9 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 9 апреля:

19:30 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Олимпиакос»;

20:45 мск — «Фенербахче» — «Реал» Мадрид";

21:30 мск — «Олимпия» — «Бавария»;

21:45 мск — «Валенсия» — «Панатинаикос»;

22:00 мск — «Париж» — «Маккаби» Тель-Авив.

Все матчи, которые состоятся в рамках 37-го тура сегодня и завтра начнутся с минуты молчания в честь памяти о сербском тренере Душко Вуйошевиче, скончавшемся 8 апреля.