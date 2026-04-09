Форвард «Дубая» оценил возвращение Аврамовича и других лидеров после травмы

Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса прокомментировал победу над «Жальгирисом» (77:65), выделив вклад вернувшегося после травмы Алексы Аврамовича.

«Думаю, Алекса [Аврамович], Бруно [Кабокло] и [Давис] Бертанс… Они были нужны нам весь сезон, чтобы проявить себя. И они проявили себя, когда это было важнее всего. Мы показали, что даже в такой, я бы сказал, некрасивой игре, с небольшим количеством очков, жёсткой защитой, малым количеством штрафных и всем прочим, показали, что мы команда с большим характером.

И мы просто хотим продолжать строить всё, потому что «Дубай» основан на этом, построен на отличной группе парней, так что просто хотим продолжать это показывать», — приводит слова Мусы издание Basket News.