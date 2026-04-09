Энтони Дэвис заявил, что до обмена из «Лейкерс» мечтал играть с Дончичем в одной команде

Чемпион НБА и форвард команды «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис рассказал, что до обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас Маверикс» мечтал играть в одной команде с Лукой Дончичем, но был обменян на него.

«Я раньше говорил с Ричем [Полом]: «Чувак, Лука такой крутой». Мы постоянно говорили о Луке. И я рассуждал: «Только представь меня с Лукой в команде. О боже». Потому что в то время я не был уверен, что Брон [Леброн Джеймс] собирается делать, будет ли он ещё играть. Но я даже не думал об обмене или о том, чтобы просить об уходе.

Я просто говорил в целом, что следующим с точки зрения того, что игрок может делать великого на паркете, кто может быть близок к Брону, был именно Лука. Что касается его навыков, умения отдавать передачи, он может всегда набирать очки. И всё то, что касается помощи моей игре… И вот, когда он сказал, что меня обменяли в «Даллас», я такой: «Э-э, да иди ты». И сказал: «На кого, *****, они меня обменяют? На Луку?» Я просто спросил, на кого ещё они могут меня обменять в этой команде? А он ответил: «Имей в виду, они только что вышли в финал». Так что я задумался, ведь до этого никогда не было никаких разговоров, что меня могут обменять из «Лос-Анджелеса». А Рич мне и сказал: «Тебя обменяли на Луку».

Я не сдержался: «Рич, заткнись, ради бога. Чего ты хочешь?» Я был уверен, что он просто шутит. А он продолжал: «Чувак, клянусь». И в это время мне звонит Нико Харрисон: «Я же сказал тебе, что однажды приду за тобой». До конца считал, что они так меня разыгрывают», — сказал Дэвис на YouTube-канале The Draymond Green Show.