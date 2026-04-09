Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Тренер «Самары» Коновалов объяснил, что сыграло определяющую роль в поражении от «Пармы»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Самара» Владислав Коновалов прокомментировал поражение в матче с «Бетсити Пармой» (65:76).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
76 : 65
Самара
Самарская область
Бетсити Парма: Картер - 19, Сандерс - 15, Егоров - 12, Ильницкий - 10, Захаров - 7, Фирсов - 6, Адамс - 5, Минченко - 2, Свинин, Головченко, Стафеев, Миронов
Самара: Халдеев - 16, Шейко - 14, М. Кулагин - 14, Походяев - 13, Чеваренков - 3, Кузнецов - 2, Пивцайкин - 2, Косяков - 1, Чикарев, Чебуркин

«Хороший по накалу матч. В «Молоте» всегда прекрасная энергия зала. Можно сказать, что трибуны немного зарядили и нас. Начали матч хорошо, выиграли первую четверть, во второй немного отдали преимущество в конце, позволили сопернику забить трёхочковые. Ключевым фактором матча стала третья четверть, пермяки стали играть более агрессивно, навязывать больше физического контакта. На высоком пульсе стали реже забивать и больше ошибаться, девять потерь в этой четверти сыграли определяющую роль.

То пространство, которое мы имели в первой половине матча, соперник забрал. По ходу игры попытались догнать соперника, сократили отставание до шести очков, даже несмотря на хорошую защиту, пропустили на последних секундах — и нас отбросило назад. Спасибо парням, они проявили характер. Наверное, сейчас мы ставим в основу именно характер. У парней есть всё, чтобы играть в баскетбол на высоком уровне, несмотря на наше положение в турнирной таблице, мы продолжаем бороться и проявлять характер», — приводит слова Коновалова пресс-служба турнира.

Тренер «Пармы» Пашутин объяснил проблемы, которые возникли в победном матче с «Самарой»
