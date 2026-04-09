В «Бруклине» рассказали о подходе к обмену звёзд для борьбы за титул

Генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал о подходе коллектива из Нью-Йорка к построению клуба для борьбы за титул.

«Если вы стремитесь к приобретению в команде талантов максимального уровня, они должны автоматически и абсолютно изменить траекторию развития вашего коллектива. Это не может быть похоже на: «Так, давайте возьмём этого парня и ограничимся в помощь ему шестью или семью ребятами с драфта. Когда мы пойдём ва-банк, будем соревноваться на самом высоком уровне и бороться изо всех сил», — приводит слова Маркса издание New York Post.