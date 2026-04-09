Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Сын погибшего в 2024-м Дрю Гордона пришёл на матч «Денвера» в джерси «Локомотива-Кубань»

Сын погибшего в 2024-м Дрю Гордона пришёл на матч «Денвера» в джерси «Локомотива-Кубань»
Сын погибшего в 2024 году баскетболиста Дрю Гордона, выступавшего на позиции тяжёлого форварда, пришёл на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:132 ОТ) в джерси команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2026, вторник. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
137 : 132
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Гордон - 23, Мюррэй - 20, Джонсон - 17, Валанчюнас - 14, Строутер - 11, Браун - 8, Браун - 6, Хардуэй-младший - 3, Джонс, Джонс, Холмс, Ннаджи, Пикетт, Симпсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Камара - 30, Авдия - 26, Холидэй - 19, Хендерсон - 18, Клингэн - 18, Тибулл - 14, Уильямс - 6, Мюррэй - 1, Уэсли, Янгблад, Ян, Шарп, Крейчи, Кент, Сиссоко

За «Денвер» играет родной брат Дрю — Аарон Гордон, который после смерти своего родственника оказывает поддержку племянникам, оставшимся без отца.

За свою профессиональную карьеру Дрю Гордон выступал за такие коллективы, как «Партизан», «Динамо» (Сассари) «Филадельфию Сиксерс», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор» и многие другие клубы.

