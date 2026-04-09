Сын погибшего в 2024-м Дрю Гордона пришёл на матч «Денвера» в джерси «Локомотива-Кубань»

Сын погибшего в 2024 году баскетболиста Дрю Гордона, выступавшего на позиции тяжёлого форварда, пришёл на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (137:132 ОТ) в джерси команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

За «Денвер» играет родной брат Дрю — Аарон Гордон, который после смерти своего родственника оказывает поддержку племянникам, оставшимся без отца.

За свою профессиональную карьеру Дрю Гордон выступал за такие коллективы, как «Партизан», «Динамо» (Сассари) «Филадельфию Сиксерс», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор» и многие другие клубы.