Тренер «Енисея» Арсич высоко оценил игру пришедшего в 2025-м Тасича

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался об игре сербского центрового Данило Тасича.

– Ключевую роль в команде в нынешнем сезоне исполняет ваш соотечественник Данило Тасич. Его действия в качестве современного «большого» в посту и на периметре добавили новое измерение вашей игре. В позиционном нападении у вас появились дополнительные возможности розыгрыша мяча и завершения атак со всех трёх уровней. Насколько вы довольны игрой Тасича в этом сезоне?

– Я хотел, чтобы «Енисей» его подписал ещё два года тому назад. Данило – очень универсальный игрок для своей позиции: может атаковать лицом, спиной, забивать трёхочковые. Он очень хорошо делает передачи. У Тасича отличное чувство игры на высоком уровне. Данило очень опытный парень и часто помогает молодым игрокам, чтобы те лучше понимали игру. Он у меня практически как помощник тренера. Мне с ним работать легко. В позапрошлом сезоне «Енисей» в нападении играл много изоляций, слишком много. Если соперник защищался сменой, у нас было совсем немного вариантов завершения атак.

Два года назад нашим лучшим игроком в посту был атакующий защитник Ксэвьер Ратэн-Мэйс. Да, он мог обыгрывать спиной маленьких игроков. Но, кроме него, у нас для действий в посту не было вообще никого. А сейчас даже в НБА у команд возникают большие проблемы, если у неё нет высоких игроков, которые могут наказывать соперника за защиту сменой. А по поводу перехода Тасича в «Енисей» в этом сезоне история такая. В профессиональном спорте многие вещи должны совпасть, чтобы игрок оказался в нужной команде. Два года назад Тасич ждал до последнего, чтобы подписать контракт с «Партизаном». Но эта сделка в итоге не состоялась. А мы на тот момент ждать уже не могли. Зато перед началом этого сезона у нас всё получилось, Данило успешно играет в «Енисее», — приводит слов Арсича пресс-служба турнира.