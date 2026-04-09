Энтони Дэвис рассказал, что до сих пор злится на то, как «Лейкерс» его обменяли на Дончича

Форвард команды НБА «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис объяснил, почему по-прежнему разозлён на обмен из «Лос-Анджелес Лейкерс» в «Даллас Маверикс» на Луку Дончича в 2025 году.

«После того как Рич [Пол] сказал мне об обмене, я сразу же позвонил Робу Пелинке, он мне стал рассказывать об обмене. И некоторые вещи, которые он говорил, просто не понимал: «Знаешь, мы хотим, чтобы, когда Брон закончит, кто-то занял его место. Мы хотим омолодиться и перестроиться». Я просто не понимал, что он говорит. Буквально просто выпал из диалога, слышал, но не слушал его. Когда положил трубку, мой шеф-повар стоял прямо передо мной, и я такой: «Чувак, меня только что обменяли в «Даллас». Он начал смеяться. Потом я зашёл в X на страницу Шэмса [Чарании]. Ничего.

Потом я поднялся на второй этаж, мне позвонил Джоэл Эмбиид. Я не понял, зачем, ведь в Филадельфии было около полуночи. Я не ответил. Потом мне звонил кто-то ещё, другой игрок, и я такой: «Стоп, погоди». Так что я снова вернулся на страницу Шэмса, и вот оно. «Срочные новости, «Даллас Маверикс» обменивают Луку Дончича»… И тут я как проснулся. Теперь я не трясся, но сердце будто всё равно ушло в пятки. Показал новость жене, а она: «Какого чёрта?» Первый, кому я позвонил был мой папа, который мне не поверил. И в этот момент новость как раз уже появилась на ESPN, и тут мой телефон начал взрываться, все звонят. И я просто в шоке. Искренне в шоке.

Но я всё не мог понять смысл этого обмена, в чём причина и его цель. Типа, не понимаю, знаешь, мы до этого говорили с Робом в начале сезона, у меня был разговор с Джей Джей [Редиком]. Мы хорошо играли, я отлично проводил тот сезон. Только что выдал [дабл-дабл] — 40 [очков] и 20 [подборов], все говорили, как всё круто. Но в то же время, хотя этого не понимал, с моей точки зрения, всё равно начинал осознавать этот обмен. Это Лука, *****, Лука, ты видишь, что он сейчас делает и в какой форме находится. Луке на тот момент было 25-26, понимаешь, а мне был 31-32 года. Так что я догадывался, что с точки зрения этого бизнеса не могу злиться.

Но я не мог этого принять, ведь мне никто ничего не сказал. Никто не сказал мне ни слова. Так что они просто застали меня врасплох. Вот чего не мог пережить, до сих пор не могу пережить. Ведь думаю, что заслуживаю гораздо большего уважения, ведь я был в Лос-Анджелесе, чёрт, я был там шесть лет. И за это время мы выиграли чемпионат, всё это, разве я не могу получить телефонный звонок или сообщение, чтобы мне сказали: «Слушай, вот что мы думаем». Так что всё, что я говорю, всё, что знаю, это то, что Роб мне всё-таки позвонил, чтобы сказать мне, что они собираются меня обменять, но это было уже за 10 минут до того, как обмен должны были объявить. И ведь это они уже знали. Так что да, это самое главное, что типа. Как бы бесило меня всё это время», — сказал Дэвис на YouTube-канале The Draymond Green Show.