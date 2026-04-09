Док Риверс заявил, что «Милуоки» провалил сезон из-за ситуации с Яннисом Адетокунбо

Главный тренер команды НБА «Милуоки Бакс» Док Риверс прокомментировал непопадание коллектива в стадию плей-офф и плей-ин в сезоне-2025/2026, связав это с травмами лидера — Янниса Адетокунбо.

«Из-за ситуации с Яннисом у нас возникли проблемы. Это был тяжёлый год. За всю мою карьеру таких сезонов было немного, не думал, что у нас будет что-то подобное. Что касается травм, мы знали, что с составом у нас будут проблемы. Мы собирались начать сезон с большим количеством молодых игроков, с минимальной зарплатой, но думали, что всё получится. Рассчитывали, что Яннис будет доступен для игры в 65-70 матчах. Знали, если у нас будут травмы, год будет тяжёлым», — приводит слова Риверса ESPN.