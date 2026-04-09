Тренер «Енисея» — об арендованном у «Зенита» Рыжове: есть не самые хорошие привычки

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался об арендованном центровом «Зенита» Егоре Рыжове.

— Говоря о стабильной игре передней линии «Енисея», нельзя не отметить действия российского центрового Егора Рыжова. Насколько вы довольно прогрессом и игрой Егора в этом сезоне?

— Я доволен той энергией, которую он даёт нашей команде. Очень доволен. Хотя, конечно, как у молодого игрока у Егора ещё есть не самые хорошие баскетбольные привычки. Например, когда такой игрок выступает на более низком уровне, многие вещи он может делать за счёт физической силы. А на самом высоком, профессиональном уровне игрок должен уметь свою физическую силу контролировать. С другой стороны, делать то, что нужно команде. На высоком уровне баскетбола игрок обязан быстрее реагировать. Понимать, как лучше сыграть командно, а не индивидуально.

Баскетбол — играть «пять на пять». И когда играешь с серьёзными соперниками, они не дают много времени и пространства игроку с мячом. Если он не вовремя сделает некоторые вещи, качественная защита это сразу накажет. Это одна из причин, по которой у Егора в этом сезоне довольно много потерь. Он должен быть более рациональным. Но это приходит с опытом. Нужно время, чтобы Егор добавил технически и тактически. Тогда он будет более полезен для команды. Но в целом игрой Рыжова в этом сезоне я очень доволен. Повезло, что мы получили такого игрока. Егор — очень талантливый парень и настоящий работяга. В играх и на тренировках он никогда не устаёт. Надеюсь, в следующем сезоне прибавит, исправит свои ошибки и будет ещё лучше действовать во всех элементах игры. У нас тренеров так всегда. Пока все аплодируют и замечают, что у игрока получается хорошо, всегда видим, в чём игроку можно добавить, а что исправить (улыбается), — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.