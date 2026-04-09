Гендиректор Единой лиги Корстин высказалась о предстоящем «Финале четырёх» Basket Cup

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о предстоящем «Финале четырёх» Winline Basket Cup, который пройдёт с 10 по 12 апреля в Санкт-Петербурге.

— Winline Basket Cup — новый турнир для лиги. Какие у вас ожидания перед его заключительной стадией — «Финалом четырёх»?

— Новый турнир получился очень интересным для лиги и баскетбольных болельщиков. Мы впервые запустили внутрисезонный кубок, в котором собрали самые лучшие команды лиги — учитывали спортивные результаты и маркетинговую составляющую. Турнир у нас международный, в нынешних реалиях мы предоставили возможность нашим российским клубам помериться силами с иностранными командами. Ещё одной из важных задач турнира было сделать качественную телевизионную картинку, улучшить во всех смыслах наши трансляции. Считаю, что у нас получилось, этот факт отмечают многие специалисты и болельщики.

Сейчас наша рабочая группа выехала в Санкт-Петербург, где уже началась подготовка к «Финалу четырёх». Одна из важных организационных задач — застройка «КСК Арены». Она будет яркой и оригинальной, с большим количеством медиа поверхностей. Международный внутрисезонный кубок Лига проводит впервые, но у нас есть достаточно опыта организации спортивных топ событий таких как Матч звёзд и Суперкубок. «Финал четырёх» станет своего рода яркой кульминацией Кубка, где будет присутствовать как спортивный накал, так и яркое шоу.

— Болельщики привыкли, что за последние годы сформировалась «большая четвёрка клубов», однако недавно «Уралмаш» подбирался вплотную к топ-4, а теперь «Парма» — один из участников «Финала четырёх». Как оцените полуфинальные пары в Кубке?

— В регулярном сезоне лиги мы увидели много неожиданных результатов, а международные клубы добавили свежести и собственного неповторимого стиля. Некоторые наши команды не справились с сюрпризами от зарубежных клубов, например, «Локомотив-Кубань», которых мы не увидим в «Финале четырёх». А ведь краснодарцы сейчас на четвёртом месте в регулярном чемпионате лиги. Клубы мотивированы на победу в «Финале четырёх», это прекрасная возможность порадовать своих болельщиков и спонсоров официальным трофеем. К тому же лигой и нашим партнёром предусмотрены солидные премиальные победителю турнира.

В первой полуфинальной паре фаворитом можно назвать казанский УНИКС. Все понимают, что для «Пармы» пробиться в четвёрку лучших — уже большое достижение. Пермяки прыгнули выше головы и будут играть в Санкт-Петербурге раскрепощённо. За казанцев говорит стабильность и сильный состав, однако в последнее время у УНИКСа много травм, поэтому посмотрим — борьба будет очень интересная.

Непредсказуемым станет результат и во второй паре. ЦСКА — победитель регулярного чемпионата, а «Зенит» недавно обыграл в Казани УНИКС и в последний момент пробился в «Финал четырёх». Домашние трибуны — важный фактор, и этот матч точно достоин финала. В отдельной игре случится может что угодно, трудно предсказать даже финалистов Basket Cup.

— Почему каждый поклонник лучшей игры с мячом должен оказаться в Петербурге с 10 по 12 апреля?

— Самые сильные команды российского баскетбола на данный момент покажут баскетбол высокого уровня. Ожидается выступление популярных музыкальных артистов, они исполнят главные хиты во все дни турнира. Петербург в эти выходные станет центром притяжения всей баскетбольной общественности, увидим всю элиту нашей любимой игры, а это отличная возможность лишний раз пообщаться, поделиться опытом.

Отдельного внимания заслуживают награды командные и индивидуальные. Сами призы будут необычными — не просто стандартные кубки и медали, а настоящие арт-объекты. Кубок победителю создавал знаменитый дизайнер Миша Либерти. Получается, что наши награды будут уникальными в своём роде, их можно будет выставлять не только в баскетбольном музее, но и музее современного искусства. Символично, что впервые эти призы будут вручены совсем скоро в культурной столице России Санкт-Петербурге! — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.