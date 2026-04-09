Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
«Должны быть преданными команде». Редик — о конфликте с Вандербилтом в матче с «Оклахомой»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о конфликте с форвардом Джарредом Вандербилтом во время матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (87:123).

НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
87 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 15, Тимме - 11, Смит - 11, Тьеро - 10, Кеннард - 10, Бафкин - 9, Кнехт - 5, Джеймс - 4, Вандербилт - 3, Эйтон - 3, Ларэвиа - 2, Клебер - 2, Манон - 2, Хэйс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Джо - 18, Маккейн - 15, Холмгрен - 15, Уиггинс - 10, Митчелл - 9, Дорт - 8, Карлсон - 8, Карузо - 6, Уоллес - 5, Барнхайзер - 2, Уильямс - 2, Уильямс, Топич, Хартенштайн

«Тут ничего личного по отношению к нему. С моей стороны — обычные вещи. Думаю, для всех нас, когда мы играем в неполном составе, мы должны цепляться и бороться, должны быть на одной волне, должны быть отличными товарищами по команде, должны все играть жёстко. Я взял тайм-аут, чтобы убрать его с игры. И он среагировал. Но опять же, для меня это обычное взаимодействие.

Быстрая замена [Руи] Хатимуры? Я взял ранний тайм-аут, потому что Руи не выполнил свою работу, поэтому убрал его с игры. Мы должны найти девять парней, которые полностью настроены на борьбу и готовы выйти, чтобы делать всё, что нужно. Они должны выйти и бороться и быть полностью преданными команде. И мы найдём этих парней. Так что это отличная возможность для нас в следующих трёх играх», — приводит слова Редика ESPN.

