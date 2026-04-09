«Должны быть преданными команде». Редик — о конфликте с Вандербилтом в матче с «Оклахомой»

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о конфликте с форвардом Джарредом Вандербилтом во время матче с «Оклахомой-Сити Тандер» (87:123).

«Тут ничего личного по отношению к нему. С моей стороны — обычные вещи. Думаю, для всех нас, когда мы играем в неполном составе, мы должны цепляться и бороться, должны быть на одной волне, должны быть отличными товарищами по команде, должны все играть жёстко. Я взял тайм-аут, чтобы убрать его с игры. И он среагировал. Но опять же, для меня это обычное взаимодействие.

Быстрая замена [Руи] Хатимуры? Я взял ранний тайм-аут, потому что Руи не выполнил свою работу, поэтому убрал его с игры. Мы должны найти девять парней, которые полностью настроены на борьбу и готовы выйти, чтобы делать всё, что нужно. Они должны выйти и бороться и быть полностью преданными команде. И мы найдём этих парней. Так что это отличная возможность для нас в следующих трёх играх», — приводит слова Редика ESPN.