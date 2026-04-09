Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Форвард «Дубая» объяснил важность для клуба попадания в топ-10 в дебютном сезоне Евролиги

Боснийский лёгкий форвард «Дубая» Джанан Муса объяснил важность для коллектива попадания в топ-10 для участия в стадии плей-ин в сезоне-2025/2026.

«Честно говоря, нас очень трудно обыграть в Сараеве, потому что мы обустроили в своём роде здесь домашнюю площадку. Так что соперникам очень трудно, когда у нас есть время подготовиться. И мы постараемся сделать это в пятницу против «Анадолу Эфеса», который для нас сейчас представляет самый важный матч в сезоне.

Мы должны забыть предыдущую игру и сфокусироваться на следующей, ведь я думаю, что мы сможем попасть в десятку лучших. Мы можем видеть эту историю, которая очень важна для нас, для жителей Дубая, для нашего владельца, для Деяна Каменяшевича [генерального менеджера «Дубая»] особенно. Большой привет ему.

Деян проделал потрясающую работу за эти 10 месяцев. Он был без ума от желания, чтобы мы победили, и бонусом он очень эмоциональный парень. Так что, когда я увидел его таким счастливым в коридоре, я был очень доволен этой победой», — приводит слова Мусы издание Basket News.

