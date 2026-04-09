Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генеральный директор Евролиги высказался о лицензиях «Реала» и «Фенербахче»

Комментарии

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно заявил, что уверен в продлении лицензий мадридским «Реалом» и стамбульским «Фенербахче», несмотря на слухи об интересе НБА к привлечению европейских грандов в свой потенциальный проект.

«Я не вижу причин, почему бы им не продлить. Потому что если они заключат сделку с НБА в будущем и когда мы наладим партнёрство, они смогут уйти в НБА. Но я предполагаю, что они продлят лицензию, поскольку она истекает в конце июня, а нам в какой-то момент нужно продолжать. Мы начнём следующий сезон, и, если НБА придёт, мы уже говорили, что должны провести переговоры», — цитирует Буэно The Athletic.

Напомним, план Евролиги, продвигаемый Буэно, включает переход 13 клубов-основателей с возобновляемых лицензий на постоянные франшизы, а затем и расширение. По мнению генерального директора, лига может добавить ещё пять франшиз в течение следующих трёх лет.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android