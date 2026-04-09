Генеральный директор Евролиги высказался о лицензиях «Реала» и «Фенербахче»

Генеральный директор Евролиги Чус Буэно заявил, что уверен в продлении лицензий мадридским «Реалом» и стамбульским «Фенербахче», несмотря на слухи об интересе НБА к привлечению европейских грандов в свой потенциальный проект.

«Я не вижу причин, почему бы им не продлить. Потому что если они заключат сделку с НБА в будущем и когда мы наладим партнёрство, они смогут уйти в НБА. Но я предполагаю, что они продлят лицензию, поскольку она истекает в конце июня, а нам в какой-то момент нужно продолжать. Мы начнём следующий сезон, и, если НБА придёт, мы уже говорили, что должны провести переговоры», — цитирует Буэно The Athletic.

Напомним, план Евролиги, продвигаемый Буэно, включает переход 13 клубов-основателей с возобновляемых лицензий на постоянные франшизы, а затем и расширение. По мнению генерального директора, лига может добавить ещё пять франшиз в течение следующих трёх лет.