«Оклахома» повторила историческое достижение «Голден Стэйт» и «Чикаго»

Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» вписал своё имя в историю НБА. Обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 128:110, команда одержала 64-ю победу в сезоне и стала всего третьей в истории лиги, кому удалось выиграть не менее 64 матчей в регулярном чемпионате два года подряд.

Ранее это удавалось лишь двум легендарным коллективам: «Голден Стэйт Уорриорз» (2014/2015 – 67 побед, 2015/2016 – 73) и «Чикаго Буллз» (1995/1996 – 72, 1996/1997 – 69). В прошлом сезоне «Тандер» выиграли 68 матчей и стали чемпионами НБА.

В текущем сезоне у команды осталось две игры, но она уже гарантировала себе первое место в таблице.