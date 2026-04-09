«Оклахома» повторила историческое достижение «Голден Стэйт» и «Чикаго»
Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» вписал своё имя в историю НБА. Обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 128:110, команда одержала 64-ю победу в сезоне и стала всего третьей в истории лиги, кому удалось выиграть не менее 64 матчей в регулярном чемпионате два года подряд.
НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Сандерс - 17, Лопес - 16, Миллер - 16, Коллинз - 12, Джонс - 11, Матурин - 10, Данн - 3, Батюм - 3, Кристи - 2, Педулла, Богданович, Вашингтон Мл., Омир
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 30, Джо - 21, Гилджес-Александер - 20, Уильямс - 18, Хартенштайн - 10, Митчелл - 7, Дорт - 6, Уильямс - 5, Маккейн - 4, Уоллес - 3, Карузо - 2, Уиггинс - 2, Карлсон, Уильямс, Топич
Ранее это удавалось лишь двум легендарным коллективам: «Голден Стэйт Уорриорз» (2014/2015 – 67 побед, 2015/2016 – 73) и «Чикаго Буллз» (1995/1996 – 72, 1996/1997 – 69). В прошлом сезоне «Тандер» выиграли 68 матчей и стали чемпионами НБА.
В текущем сезоне у команды осталось две игры, но она уже гарантировала себе первое место в таблице.
