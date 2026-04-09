Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» повторила историческое достижение «Голден Стэйт» и «Чикаго»

Комментарии

Баскетбольный клуб «Оклахома-Сити Тандер» вписал своё имя в историю НБА. Обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 128:110, команда одержала 64-ю победу в сезоне и стала всего третьей в истории лиги, кому удалось выиграть не менее 64 матчей в регулярном чемпионате два года подряд.

НБА — регулярный чемпионат
09 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 20, Сандерс - 17, Лопес - 16, Миллер - 16, Коллинз - 12, Джонс - 11, Матурин - 10, Данн - 3, Батюм - 3, Кристи - 2, Педулла, Богданович, Вашингтон Мл., Омир
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 30, Джо - 21, Гилджес-Александер - 20, Уильямс - 18, Хартенштайн - 10, Митчелл - 7, Дорт - 6, Уильямс - 5, Маккейн - 4, Уоллес - 3, Карузо - 2, Уиггинс - 2, Карлсон, Уильямс, Топич

Ранее это удавалось лишь двум легендарным коллективам: «Голден Стэйт Уорриорз» (2014/2015 – 67 побед, 2015/2016 – 73) и «Чикаго Буллз» (1995/1996 – 72, 1996/1997 – 69). В прошлом сезоне «Тандер» выиграли 68 матчей и стали чемпионами НБА.

В текущем сезоне у команды осталось две игры, но она уже гарантировала себе первое место в таблице.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android