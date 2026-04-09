Париж Баскетбол — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эксперт: топ-игроки NCAA могут заработать до $ 5 млн

Элитные игроки, выходящие на трансферный рынок NCAA, могут заключить контракты на имя, образ и подобие (NIL) на сумму до $ 5 млн., сообщает журналист и экспертный обозреватель The Field of 68 Джефф Гудман.

В опросе, проведённом изданием среди более чем десяти главных тренеров, ассистентов и генеральных менеджеров команд «высокого мажора», отмечается, что лучшие 25 игроков трансферного портала могут рассчитывать на сделки в размере от $ 2,5 до 5 млн в зависимости от амплуа. Самые высокие гонорары прогнозируются у центровых ($ 4–5 млн), за ними следуют разыгрывающие ($ 3–4 млн) и крайние нападающие ( $ 2,5–3 млн).

По данным Гудмана, в этом сезоне 1850 игроков первого дивизиона NCAA вышли на трансферный портал, что составляет около 49% от всех студентов-спортсменов, имеющих спортивные стипендии. Самая высокая NIL-оценка в мужском студенческом баскетболе принадлежит первокурснику BYU Эй Джею Дибанце, который считается потенциальным выбором в топ-3 предстоящего драфта НБА: его контракт оценивается более чем в $ 4,2 млн.

